«Враг всего мира». Российских пловцов всё-таки отстранили — придумали для этого повод

Выступление Евгения Рылова на мероприятии с президентом позволило международной федерации сбросить с себя ответственность.

Утром 22 марта на «Чемпионате» был опубликован текст о том, что российским спортсменам пока не запретили выступать в международных соревнованиях по водным видам спорта, и наша команда по синхронному плаванию привычно забирала себе всё доступное золото.

Так вот, вечером 23 марта уже запретили. Уже всё.

Вообще, очень удивительно, что это не случилось раньше. После начала всем известных событий российских спортсменов прессуют практически во всех видах спорта за редчайшим исключением. Международная федерация плавания (FINA) тоже не удержалась: запретила представителям нашей страны выступать под своим флагом, но хотя бы оставила им право выступать. Учитывая, что в подавляющем большинстве видов спорта наши атлеты такого права лишились, действия FINA выглядели островком адекватности в бушующем море безумия.

Наверное, представители FINA хотели потянуть время, перетерпеть, переждать. Всё-таки в календаре есть и чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани. Да и ссориться с Россией в международной федерации, видимо, большого смысла не увидели.

Но потом поняли, что ошиблись.

Только за минувшие дни к FINA обратились представители национальных федераций плавания Швейцарии и Норвегии, заявившие, что не будут принимать участие в летнем чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, если там выступят россияне, даже под нейтральным флагом.

Швейцарцы и норвежцы – не бог весть какие пловцы (на ЧМ-2019 эти страны завоевали по одной медали из 230 разыгранных), но их заявления могли стать началом опасной тенденции. За двумя отказами мог последовать целый вал. И если бы представители FINA продолжали жёстко отстаивать свою позицию, то в мире водных видов спорта мог бы случиться раскол.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ждать серии отказов – это расписаться в своей беспомощности. Нужно было принять волевое решение и самим отстранить российских пловцов. А сначала – придумать для этого повод.

По всей видимости, выступление Евгения Рылова на мероприятии с президентом Владимиром Путиным в «Лужниках» и стало поводом, позволившим FINA снять с себя ответственность.

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23 марта события развивались стремительно. Утром сам Рылов заявил, что снимается с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых в других видах спорта россиян. А ближе к вечеру стало известно, что FINA отстраняет от соревнований всех наших спортсменов и возбуждает дело в отношении самого Рылова из-за его участия в митинге-концерте.

Если Рылов не знал заранее о возможном отстранении, то он совершил сильный поступок. Если знал, то успел сыграть на опережение и показал свою позицию, что заслуживает уважения.

«Я долго обдумывал это, потому что происходящее выглядит некрасиво и неприятно. Меня добила реакция людей на то, что я сходил в «Лужники» на мероприятие. Получается, если ты выбираешь что-то другое, люди отказываются принять это. Ты сразу враг всего мира.

Решение спонсора? Ну это удар, конечно. По финансам. Думаю, страна поддержит меня, как поддерживала в подготовке все эти годы. Моя гражданская позиция в любом случае важнее. Есть вещи важнее, чем материальные составляющие», – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

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Российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт не в Казани, а где-то ещё. Белорусы тоже попали под удар.

А ведь в какой-то момент показалось, что FINA сохранила адекватность. Показалось.