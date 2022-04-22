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Задонская, Галкина и Денщикова избраны в состав Комиссии спортсменов ОКР

Задонская, Галкина и Денщикова избраны в состав Комиссии спортсменов ОКР
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На расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР были выбраны новые члены, сообщает официальный сайт ОКР. Делегатам предстояло проголосовать за трёх представителей зимних олимпийских видов спорта из шести кандидатов.

В результате в обновлённый состав Комиссии спортсменов ОКР вошли чемпионка России и многократная победительница Кубка страны по конькобежному спорту Лада Задонская (14 голосов), многократный призёр чемпионатов мира и Европы по кёрлингу Екатерина Галкина (13) и участница Олимпийских игр в Сочи, победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова (9).

Кроме того, работу в Комиссии спортсменов в качестве представителей МОК и ЕОК продолжат легкоатлетка Елена Исинбаева и фигурист Джонатан Гурейро. Также у президента ОКР есть возможность назначить в состав ещё 5 спортсменов. Напомним, что председателем комиссии является двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

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