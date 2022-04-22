Задонская, Галкина и Денщикова избраны в состав Комиссии спортсменов ОКР

На расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР были выбраны новые члены, сообщает официальный сайт ОКР. Делегатам предстояло проголосовать за трёх представителей зимних олимпийских видов спорта из шести кандидатов.
В результате в обновлённый состав Комиссии спортсменов ОКР вошли чемпионка России и многократная победительница Кубка страны по конькобежному спорту Лада Задонская (14 голосов), многократный призёр чемпионатов мира и Европы по кёрлингу Екатерина Галкина (13) и участница Олимпийских игр в Сочи, победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова (9).
Кроме того, работу в Комиссии спортсменов в качестве представителей МОК и ЕОК продолжат легкоатлетка Елена Исинбаева и фигурист Джонатан Гурейро. Также у президента ОКР есть возможность назначить в состав ещё 5 спортсменов. Напомним, что председателем комиссии является двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
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