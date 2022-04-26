Министр спорта РФ ответил на вопрос об участии России в Олимпиаде-2024 в Париже

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос, каковы шансы у российских спортсменов принять участие в летней Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже (Франция). Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от международных соревнований, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине.

«Я пока не вижу причин, чтобы обсуждать отсутствие шансов. Все решения, которые приняты международными федерациями, — они как правило приняты до конца этого года, поэтому надеюсь, что это не создаст проблем. Хотя мы готовы к любым ситуациям», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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