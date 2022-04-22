«Не позор, а посмешище». Героя Олимпиады Рылова жёстко наказали, Большунов следующий?

Что вообще происходит в мировом спорте? Организаторы Уимблдона цинично выбрасывают из турнира участников из России и Беларуси, несмотря на возмущение всей теннисной общественности. Просто они так захотели. Международная федерация водных видов спорта дисквалифицировала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Просто они так захотели. Международная федерация шахмат наказала Сергея Карякина.

Кто следующий?

Призыв главы МОК Томаса Баха по сути «мочить» русских спортсменов воплощается в жизнь. Но если в каких-то видах спорта дело ограничивается отстранением всех россиян от соревнований, то некоторые решили пойти как можно дальше.

Евгений Рылов после победы на Олимпиаде в Токио Фото: Tom Pennington/Getty Images

Двукратный чемпион Игр-2020 в Токио пловец Евгений Рылов дисквалифицирован на девять месяцев. За участие в митинге-концерте в «Лужниках» в начале марта. Ему предъявлены обвинения в нарушении конституции FINA, поскольку концерт был посвящён годовщине вхождения Крыма в состав России, то есть являлся политическим событием.

Дисциплинарная комиссия поддержала решение руководства FINA, но отказалась признавать нарушение кодекса поведения.

Дисквалификация – это не всё. Рылову запрещено участвовать в течение этого времени в любых соревнованиях, иначе дисквалификация грозит уже Всероссийской федерации плавания. Хотя наши спортсмены и так отстранены от международных стартов.

В предстоящем чемпионате России в Казани Евгений точно не сможет принять участие. А если вдруг да, то существует огромный риск, что ни один из наших пловцов не примет участия в Олимпиаде в Париже. Хотя ни в одном из вариантов нет гарантии участия вообще всех российских спортсменов в Играх-2024.

Как назвать такое решение?

«Международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам теперь стал политикой. Отстранить спортсмена на девять месяцев за участие в концерте – это даже не позор, а посмешище», — написал глава ОКР Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.

Случай Рылова похож на ситуацию с шахматистом Сергеем Карякиным. Но гроссмейстер просто чётко и конкретно обозначил свою позицию по текущим событиям, что не понравилось ФИДЕ. Пловец же просто участвовал в митинге-концерте, как и другие звёзды отечественного спорта, которым невозможно было отказаться.

В том числе трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Теперь что, ждать персональных санкций по отношению к лучшему лыжнику планеты? Или в FIS всё-таки более адекватное руководство?

Александр Большунов Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Но исключать нельзя ничего.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова рассказала об угрозах в адрес российских спортсменов из-за посещения концерта в «Лужниках».

«Ребятам звонили, писали с неизвестных номеров, говорили, что грозят санкции за это, и даже угрожали жизни. Неудивительно, что сейчас происходят такие отстранения наших спортсменов. К большому сожалению, конечно», — отметила Журова.

То есть действия наших спортсменов, даже невольные, портят имидж мирового спорта. А действиями того же Баха, который просто призывает к дискриминации по национальному признаку, гордиться, что ли? Действительно, не позор. Посмешище.