Видеообзор победы Ронни О'Салливана над Джаддом Трампом в финале ЧМ-2022 по снукеру

2 мая в Шеффилде (Великобритания) завершился финальный матч чемпионата мира 2022 года по снукеру. Англичанин Ронни О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13. Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Snooker Tour.

По ходу этого ЧМ О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.