Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Видеообзор победы Ронни О'Салливана над Джаддом Трампом в финале ЧМ-2022 по снукеру

Видеообзор победы Ронни О'Салливана над Джаддом Трампом в финале ЧМ-2022 по снукеру
Комментарии

2 мая в Шеффилде (Великобритания) завершился финальный матч чемпионата мира 2022 года по снукеру. Англичанин Ронни О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13. Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Snooker Tour.

По ходу этого ЧМ О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

Феноменальный Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира! Финал подарил россыпь рекордов Феноменальный Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира! Финал подарил россыпь рекордов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022