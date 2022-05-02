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Чемпионат мира по снукеру — 2022: Ронни О'Салливан громит Джадда Трампа — онлайн-трансляция решающих сессий 2 мая

Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливан творит историю на наших глазах! LIVE
Василий Легейдо Михаил Чесалин
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ЧМ-2022 по снукеру, Ронни О'Салливан
Комментарии
Великий британец сегодня сделает всё, чтобы в седьмой раз стать лучшим на планете!

В понедельник, 2 мая, в театре «Крусибл» завершится чемпионат мира по снукеру — 2022. В финале сошлись два англичанина: Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. В первый игровой день Ронни выглядел заметно лучше и ведёт со счётом 12:5. Но Джадд не теряет надежд отыграться. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию двух заключительных сессий финала и расскажет, как сложится борьба за титул чемпиона мира. Начало третьей игровой сессии — в 15:00 мск.

Live Василий Легейдо

Трамп не нашел надежного отыгрыша и решился на сомнительную атаку. Красный не упал, биток остался на удобной позиции — началась серия О'Салливана.

15:17 Василий Легейдо

До возобновления матча в студии Eurosport напомнили о главных камбэках в финалах ЧМ. Последний в 2017-м провел Марк Селби — тогда он уступал Джону Хиггинсу 4:10 и выиграл 18:15.

15:14 Василий Легейдо

Начальный удар Джадд провел хорошо — не оставил ни атаки, ни простого отыгрыша. А вот О'Салливан коснулся красного толще, чем собирался, и уронил биток.

15:13 Василий Легейдо

Сосредоточенным выглядит Трамп перед третьей сессией. Конечно, Джадд представляет, насколько серьезная задача ему предстоит. Финал возобновится буквально через пару минут!

15:02 Василий Легейдо

Финалы ЧМ рассчитаны на четыре сессии, но этот матч может закончиться уже в третьей. Для этого О'Салливану нужно выиграть шесть из восьми следующих фреймов. В таком случае фамилия Ронни уже через пару часов в очередной раз появится на заветном кубке.

14:52 Василий Легейдо

Шестикратный финалист чемпионата мира и многократный победитель рейтинговых турниров Джимми Уайт в студии Eurosport предполагает, что с правильным настроем и хорошей подготовкой Ронни О'Салливан сможет выиграть не только этот матч, но и довести общее количество побед на ЧМ до 10.

14:49 Василий Легейдо

Примечательно, что в 11 рейтинговых финалах между этими игроками Трамп побеждал восемь раз, а Ронни — всего трижды. Однако в самом важном матче О'Салливан сразу захватил лидерство и ушел в отрыв.

14:37 Василий Легейдо

Правда, считать Трампа проигравшим пока рано. В полуфинале между Джаддом и Марком Уильямсом последний тоже уступал со счетом 5:12, но отыгрался и довел борьбу до решающего фрейма. Возможно, чемпиону мира 2019 года сегодня удастся повторить нечто подобное.

14:36 Василий Легейдо

Пока остается время до возобновления матча, можно посмотреть прекрасную серию Ронни в 118 очков из второй сессии. Примерно на таком же уровне О'Салливан действовал весь вечер.

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker.

14:20 Василий Легейдо

Комментатор Владимир Синицын предположил, что в первой сессии судья Оливье Мартель вынес Ронни предупреждение за неприличный жест. В случае трех предупреждений снукеристу автоматически засчитывается поражение в матче.

«Почему за жест, а не за реплику? Ронни говорил: „Вы видели? Вы ничего не видели“ и предложил глянуть повтор, — объясняет Синицын в соцсетях.

Ронни О'Салливан психанул и поругался с судьёй в финале чемпионата мира. Но играл шикарно! Ронни О'Салливан психанул и поругался с судьёй в финале чемпионата мира. Но играл шикарно!
14:12 Василий Легейдо

До победы Ронни осталось выиграть всего шесть фреймов. Если он пересечет заветную линию, то станет самым возрастным чемпионом мира. Действующий рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Риордану и Фреду Дэвису, которым в 1978 и 1956 годах соответственно было по 45 лет. Ракете же 5 декабря 2021 года исполнилось 46.

14:04 Василий Легейдо

Статистика по итогам двух сессий финала демонстрирует безоговорочное превосходство Ронни О'Салливана. Если после первых восьми фреймов Джадд Трамп владел преимуществом хотя бы в отыгрышах, то теперь Ракета и по этому показателю обходит оппонента.

14:02 Василий Легейдо

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата мира по снукеру. Именно сегодня определится, кто же поднимет над головой кубок чемпиона — Ронни О'Салливан может сделать это в седьмой раз в своей карьере, а Джадд Трамп — во второй. Смотрим и переживаем!

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