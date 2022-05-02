Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливан творит историю на наших глазах! LIVE

Пока остается время до возобновления матча, можно посмотреть прекрасную серию Ронни в 118 очков из второй сессии. Примерно на таком же уровне О'Салливан действовал весь вечер.

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker.