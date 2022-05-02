Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливан творит историю на наших глазах! LIVE

В понедельник, 2 мая, в театре «Крусибл» завершится чемпионат мира по снукеру — 2022. В финале сошлись два англичанина: Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. В первый игровой день Ронни выглядел заметно лучше и ведёт со счётом 12:5. Но Джадд не теряет надежд отыграться. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию двух заключительных сессий финала и расскажет, как сложится борьба за титул чемпиона мира. Начало третьей игровой сессии — в 15:00 мск.
Трамп не нашел надежного отыгрыша и решился на сомнительную атаку. Красный не упал, биток остался на удобной позиции — началась серия О'Салливана.
До возобновления матча в студии Eurosport напомнили о главных камбэках в финалах ЧМ. Последний в 2017-м провел Марк Селби — тогда он уступал Джону Хиггинсу 4:10 и выиграл 18:15.
Начальный удар Джадд провел хорошо — не оставил ни атаки, ни простого отыгрыша. А вот О'Салливан коснулся красного толще, чем собирался, и уронил биток.
Сосредоточенным выглядит Трамп перед третьей сессией. Конечно, Джадд представляет, насколько серьезная задача ему предстоит. Финал возобновится буквально через пару минут!
Финалы ЧМ рассчитаны на четыре сессии, но этот матч может закончиться уже в третьей. Для этого О'Салливану нужно выиграть шесть из восьми следующих фреймов. В таком случае фамилия Ронни уже через пару часов в очередной раз появится на заветном кубке.
Шестикратный финалист чемпионата мира и многократный победитель рейтинговых турниров Джимми Уайт в студии Eurosport предполагает, что с правильным настроем и хорошей подготовкой Ронни О'Салливан сможет выиграть не только этот матч, но и довести общее количество побед на ЧМ до 10.
Примечательно, что в 11 рейтинговых финалах между этими игроками Трамп побеждал восемь раз, а Ронни — всего трижды. Однако в самом важном матче О'Салливан сразу захватил лидерство и ушел в отрыв.
Правда, считать Трампа проигравшим пока рано. В полуфинале между Джаддом и Марком Уильямсом последний тоже уступал со счетом 5:12, но отыгрался и довел борьбу до решающего фрейма. Возможно, чемпиону мира 2019 года сегодня удастся повторить нечто подобное.
Пока остается время до возобновления матча, можно посмотреть прекрасную серию Ронни в 118 очков из второй сессии. Примерно на таком же уровне О'Салливан действовал весь вечер.
Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker.
Комментатор Владимир Синицын предположил, что в первой сессии судья Оливье Мартель вынес Ронни предупреждение за неприличный жест. В случае трех предупреждений снукеристу автоматически засчитывается поражение в матче.
«Почему за жест, а не за реплику? Ронни говорил: „Вы видели? Вы ничего не видели“ и предложил глянуть повтор, — объясняет Синицын в соцсетях.
До победы Ронни осталось выиграть всего шесть фреймов. Если он пересечет заветную линию, то станет самым возрастным чемпионом мира. Действующий рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Риордану и Фреду Дэвису, которым в 1978 и 1956 годах соответственно было по 45 лет. Ракете же 5 декабря 2021 года исполнилось 46.
Статистика по итогам двух сессий финала демонстрирует безоговорочное превосходство Ронни О'Салливана. Если после первых восьми фреймов Джадд Трамп владел преимуществом хотя бы в отыгрышах, то теперь Ракета и по этому показателю обходит оппонента.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата мира по снукеру. Именно сегодня определится, кто же поднимет над головой кубок чемпиона — Ронни О'Салливан может сделать это в седьмой раз в своей карьере, а Джадд Трамп — во второй. Смотрим и переживаем!
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