Михаил Карполь: «Локомотив» и «Уралочка» выдали отличный матч
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Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу над калининградским «Локомотивом» (3:0) в первом матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
«Локомотив» и «Уралочка» выдали отличный матч. Просто шикарный. По ходу всей игры были «качели» то в одну, то в другую сторону. Просто нашим игрокам удалось чётко выполнить все установки. Возможно, у калининградок сделать это не всегда получалось. Но, повторю, встречаются две отличные команды, и исход каждого следующего матча может быть любым, и один мяч может решить всё», — приводит слова Карполя пресс-служба «Локомотива».
Второй матч финальной серии до трёх побед пройдёт сегодня, 4 мая, в Калининграде.
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