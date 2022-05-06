«Джиро д'Италия» 2022 года: расписание этапов

С 6 по 29 мая пройдёт престижная веломногодневка «Джиро д'Италия». Стартует гонка 6 мая в Будапеште (Венгрия), а завершится 29 мая в Вероне (Италия). «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание этапов.

6 мая, пятница

1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный

7 мая, суббота

2-й этап. Будапешт — Будапешт (9,2 км), Индивидуальная гонка на время

8 мая, воскресенье

3-й этап. Капошвар — Балатонфюред (201 км). Равнинный

10 мая, вторник

4-й этап. Авола – Этна (166 км). Горный

11 мая, среда

5-й этап. Катания – Мессина (172 км). Равнинный

12 мая, четверг

6-й этап. Палми – Скалеа (192 км). Равнинный

13 мая, пятница

7-й этап. Диаманте – Потенца (196 км). Промежуточный

14 мая, суббота

8-й этап. Неаполь — Неаполь (153 км), Холмистый

15 мая, воскресенье

9-й этап. Исерния — Блокхаус (191 км). Горный

17 мая, вторник

10-й этап. Пескара — Иези (196 км). Холмистый

18 мая, среда

11-й этап. Сантарканджело-ди-Романья – Реджио-Эмилия (203 км). Равнинный

19 мая, четверг

12-й этап. Парма – Генуя (204 км). Промежуточный

20 мая, пятница

13-й этап. Сан-Ремо– Кунео (150 км). Равнинный

21 мая, суббота

14-й этап. Сантена — Турин (147 км), Горный

22 мая, воскресенье

15-й этап. Ривароло Канавезе – Конье (177 км). Горный

24 мая, вторник

16-й этап. Сало — Апирика (202 км). Горный

25 мая, среда

17-й этап. Понте-ди-Леньо – Лавароне (168 км). Горный

26 мая, четверг

18-й этап. Борго Вальсугано — Тревизо (152 км). Равнинный

27 мая, пятница

19-й этап. Марано-Лагунаре – Сантуарио ди Кастельмонте (178 км). Горный

28 мая, суббота

20-й этап. Беллуно – Мармоладо (Пассо Федайя) (168 км), Горный

29 мая, воскресенье

21-й этап. Верона – Верона (17,4 км). Индивидуальная гонка на время

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: