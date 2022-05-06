«Джиро д'Италия» 2022 года: расписание этапов

С 6 по 29 мая пройдёт престижная веломногодневка «Джиро д'Италия». Стартует гонка 6 мая в Будапеште (Венгрия), а завершится 29 мая в Вероне (Италия). «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание этапов.
6 мая, пятница
1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный
7 мая, суббота
2-й этап. Будапешт — Будапешт (9,2 км), Индивидуальная гонка на время
8 мая, воскресенье
3-й этап. Капошвар — Балатонфюред (201 км). Равнинный
10 мая, вторник
4-й этап. Авола – Этна (166 км). Горный
11 мая, среда
5-й этап. Катания – Мессина (172 км). Равнинный
12 мая, четверг
6-й этап. Палми – Скалеа (192 км). Равнинный
13 мая, пятница
7-й этап. Диаманте – Потенца (196 км). Промежуточный
14 мая, суббота
8-й этап. Неаполь — Неаполь (153 км), Холмистый
15 мая, воскресенье
9-й этап. Исерния — Блокхаус (191 км). Горный
17 мая, вторник
10-й этап. Пескара — Иези (196 км). Холмистый
18 мая, среда
11-й этап. Сантарканджело-ди-Романья – Реджио-Эмилия (203 км). Равнинный
19 мая, четверг
12-й этап. Парма – Генуя (204 км). Промежуточный
20 мая, пятница
13-й этап. Сан-Ремо– Кунео (150 км). Равнинный
21 мая, суббота
14-й этап. Сантена — Турин (147 км), Горный
22 мая, воскресенье
15-й этап. Ривароло Канавезе – Конье (177 км). Горный
24 мая, вторник
16-й этап. Сало — Апирика (202 км). Горный
25 мая, среда
17-й этап. Понте-ди-Леньо – Лавароне (168 км). Горный
26 мая, четверг
18-й этап. Борго Вальсугано — Тревизо (152 км). Равнинный
27 мая, пятница
19-й этап. Марано-Лагунаре – Сантуарио ди Кастельмонте (178 км). Горный
28 мая, суббота
20-й этап. Беллуно – Мармоладо (Пассо Федайя) (168 км), Горный
29 мая, воскресенье
21-й этап. Верона – Верона (17,4 км). Индивидуальная гонка на время
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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