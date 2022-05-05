Александр Власов пропустит «Джиро д'Италия» ради подготовки к «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов пропустит многодневную гонку «Джиро д'Италия» ради подготовки к «Тур де Франс», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе команды Bora-Hansgrohe, за которую выступает россиянин.

«Джиро д'Италия» стартует в пятницу, 6 мая, в 105-й раз. Власов, одержавший 1 мая победу на «Туре Романдии», не был включён в заявку Bora-Hansgrohe. По информации пресс-службы, Александр пропустит знаменитую итальянскую веломногодневку ради подготовки к следующему крупному событию — «Тур де Франс». Таким образом, «Джиро д'Италия» – 2022 пройдёт без россиян.

В 2021 году Власов занял четвёртое место на «Джиро д'Италия» и стал вторым в общем зачёте многодневки «Париж — Ницца». В сезоне-2022 он выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачёте «Тура страны басков».