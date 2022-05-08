Кавендиш стал победителем третьего этапа веломногодневки «Джиро Д’Италия»

Британский велогонщик Марк Кавендиш стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Джиро Д’Италия». Британец представляет команду Quick-Step Alpha Vinyl.



Протяжённость воскресного этапа составила 201 километр. Эту дистанцию победитель преодолел за 4 часа 56 минут 39 секунд. Такое же время показали француз Арно Демар (команда — Groupama — FDJ) и колумбиец Фернандо Гавирия (UEA Team Emirates).



Генклассификацию возглавляет Матье Ван дер Пул из Нидерландов. Британец Саймон Йейтс уступает ему 11 секунд. Тройку лучших замыкает Том Дюмулен из Нидерландов.



Бывший российский велогонщик Павел Сивков из команды Ineos Grenadiers, сменивший гражданство на французское, занимает 30-е место.



Следующий этап многодневки пройдёт во вторник, 10 мая. Его протяжённость составит 172 км.