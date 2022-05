Team Liquid стал победителем Gamers Without Borders 2022

Team Liquid победила Tundra Esports в гранд-финале Gamers Without Borders 2022 по Dota 2 для Европы и СНГ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Нидерландска команда заработала $350 тыс и слот на предстоящем чемпионате GWB.



На пути к финалу Tundra Esports обыграла Liquid и Nigma Galaxy, а Team Liquid, после поражения в полуфинале, обыграла Gladiators и Nigma в нижней сетке.

Gamers Without Borders 2022 для Европы и СНГ прошёл с 4 по 8 мая в онлайне. Команды разыграли слот на LAN-турнире в столице Саудовской Аравии c призовым фондом в 3,2 миллиона долларов.



Изначально Team Liquid представлял собой клан по игре StarCraft: Brood War, в 2010 году переключившись на StarCraft 2. В конце 2012 году организация подписала состав по игре Dota 2, а в 2017 стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 2017.