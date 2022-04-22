Эммануэль Макрон предложил провести The International 2024 по Dota 2 во Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает привлекать молодёжь к своей персоне. Сначала он распорядился в своём штабе создать сервер Minecraft, а теперь пообещал развивать в стране киберспорт и высказался о желании провести в 2024 году один из крупных чемпионатов мира по виртуальным сражениям. Например, The International по Dota 2.
Видеоигры — важная составляющая французской культуры, имиджа нашей страны в мире. Вот почему я хочу, чтобы и здесь у нас был стратегический подход, чтобы продолжать создавать условия, которые делают Францию страной видеоигр: мы внедрили налоговую льготу на видеоигры, мы хотим сделать её постоянной и продолжаем работать над финансированием создания и обучением разработчиков.
Наконец я не забываю киберспорт, ещё одну область французского мастерства с такими командами, как Team Vitality или Karmine Corp. В этом случае у нас есть историческая возможность: «Олимпийские игры – 2024». Мы должны воспользоваться ею, чтобы связать Олимпиады двух миров, приняв в этом году крупнейшие спортивные соревнования в мире: мэйджор по CS:GO, Worlds по League of Legends или The International по Dota 2.
24 апреля состоится второй этап президентских выборов во Франции. В нём примут участие Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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