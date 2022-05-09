Волейболистки «Уралочки» обыграли «Локомотив» и сравняли счёт в финале чемпионата России
Поделиться
Завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата России среди женских волейбольных команд.
«Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга встретилась с калининградским «Локомотивом». Победу со счётом 3-2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16) одержала «Уралочка» и сравняла счёт в серии – 2-2. Заключительный матч между командами состоится 12 мая в Калининграде.
Чемпионат России. Женщины. Финал. Четвёртый матч
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Калининград) – 3-2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16)
Ранее волейболистки московского «Динамо» одолели со счётом 3-0 в серии казанский «Динамо-Ак Барс» и завоевали бронзу. «Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный призёр, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
18:41
-
18:24
-
17:22
-
16:01
-
15:42
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:45
-
13:01
-
12:12
-
11:43
-
10:49
-
10:01
-
09:53
-
09:34
-
02:41
-
00:33
- 8 мая 2022
-
21:07
-
20:33
-
20:18
-
19:57
-
18:28
-
14:56
-
13:19
-
01:01
-
00:43
-
00:05
- 7 мая 2022
-
22:47
-
22:29
-
20:52
-
20:20
-
18:21
-
17:56
-
17:40
Партнерский контент