Волейболистки «Уралочки» обыграли «Локомотив» и сравняли счёт в финале чемпионата России

Завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата России среди женских волейбольных команд.

«Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга встретилась с калининградским «Локомотивом». Победу со счётом 3-2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16) одержала «Уралочка» и сравняла счёт в серии – 2-2. Заключительный матч между командами состоится 12 мая в Калининграде.

Чемпионат России. Женщины. Финал. Четвёртый матч

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Калининград) – 3-2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16)

Ранее волейболистки московского «Динамо» одолели со счётом 3-0 в серии казанский «Динамо-Ак Барс» и завоевали бронзу. «Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный призёр, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.