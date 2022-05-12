Непомнящий проиграл Мамедьярову в 7-м туре первого этапа Grand Chess Tour

В Бухаресте (Румыния) состоялся седьмой тур первого этапа Grand Chess Tour — турнира Superbet Chess Classic.

Россиянин Ян Непомнящий уступил представителю Азербайджана Шахрияру Мамедьярову. Француз Максим Вашье-Лаграв взял верх над венгром Рихардом Раппортом, его соотечественник Алиреза Фируджа оказался сильнее американца Леньера Домингеса. Вничью завершились партии Левон Аронян – Фабиано Каруана и Богдан-Даниэль Дьяк – Уэсли Со.

Предпоследний, восьмой тур пройдёт завтра, 13 мая.

Положение после 7-го тура



1-2. Левон Аронян, Уэсли Со — по 4,5.

3. Максим Вашье-Лаграв – 4.

4-6. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Богдан-Даньел Дяк – по 3,5.

7-9. Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедьяров, Леньер Домингес — по 3.

10. Рихард Раппорт — 2,5.