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Евгений Рылов рассказал, в чём Александр Большунов превосходит его

Евгений Рылов рассказал, в чём Александр Большунов превосходит его
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением о трёхкратном чемпионе ОИ по лыжным гонкам Александре Большунове. По словам Рылова, Большунов превосходит его в работоспособности.

«Как мне кажется, у него работоспособность намного выше, чем у меня. Он говорит, что для отдыха ему нужна неделька, мне на перезагрузку точно нужно больше времени. Не знаю, как в лыжах, но он после соревнований выглядел довольно живеньким, я бы на его месте был мёртвым. Но сравнивать себя с ним не хочется, это всё равно что сравнивать апельсин с яблоком.

Он своим делом действительно горит, даже у меня столько огня нет. Познакомился с ним только на концерте, он мне понравился, классный: эмоциональный, общительный, весёлый», — приводит слова Рылова ТАСС.

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