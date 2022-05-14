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«Чеховские медведи» стали первыми финалистами ЧР по гандболу

«Чеховские медведи» стали первыми финалистами ЧР по гандболу
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Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче подмосковная команда сыграла вничью с соперниками из «Университета Лесгафта-Нева» со счётом 31:31. В первом матче на выезде «Чеховские медведи» обыграли команду с берегов Невы со счётом 32:22.

Самым результативным игроком второго матча стал гандболист «Чеховских медведей» Александр Ермаков, забивший 9 мячей. В составе команды из Санкт-Петербурга лучшим стал Павел Тураев, на счету которого 7 мячей.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Ответный матч

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – 31:31 (17:17).

По итогам двух матчей – 63:53.

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