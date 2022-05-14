Вашье-Лаграв выиграл этап Grand Chess Tour в Бухаресте, Непомнящий — восьмой

В Бухаресте (Румыния) завершился первый этап Grand Chess Tour — турнир Superbet Chess Classic. В заключительном, девятом туре Максим Вашье-Лаграв во французском дерби обыграл Алирезу Фируджу. Все остальные партии завершились вничью. Среди них и встреча россиянина Яна Непомнящего с представителем Венгрии Рихардом Раппортом.

В итоге сразу три шахматиста – Вашье-Лаграв, Левон Аронян и Уэсли Со – набрали по 5,5 очков. Для выявления победителя был проведён тай-брейк, в котором Вашье-Лаграв обыграл обоих соперников и стал победителем турнира Superbet Chess Classic. Непомнящий занял восьмое место.

Итоговое положение

1. Максим Вашье-Лаграв – 5,5.

2. Уэсли Со – 5,5.

3. Левон Аронян – 5,5.

4-7. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Богдан-Даньел Дяк, Леньер Домингес – по 4,5.

8. Ян Непомнящий – 4.

9-10. Шахрияр Мамедьяров, Рихард Раппорт — по 3,5.