Вашье-Лаграв выиграл этап Grand Chess Tour в Бухаресте, Непомнящий — восьмой

В Бухаресте (Румыния) завершился первый этап Grand Chess Tour — турнир Superbet Chess Classic. В заключительном, девятом туре Максим Вашье-Лаграв во французском дерби обыграл Алирезу Фируджу. Все остальные партии завершились вничью. Среди них и встреча россиянина Яна Непомнящего с представителем Венгрии Рихардом Раппортом.
В итоге сразу три шахматиста – Вашье-Лаграв, Левон Аронян и Уэсли Со – набрали по 5,5 очков. Для выявления победителя был проведён тай-брейк, в котором Вашье-Лаграв обыграл обоих соперников и стал победителем турнира Superbet Chess Classic. Непомнящий занял восьмое место.
Итоговое положение
1. Максим Вашье-Лаграв – 5,5.
2. Уэсли Со – 5,5.
3. Левон Аронян – 5,5.
4-7. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Богдан-Даньел Дяк, Леньер Домингес – по 4,5.
8. Ян Непомнящий – 4.
9-10. Шахрияр Мамедьяров, Рихард Раппорт — по 3,5.
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