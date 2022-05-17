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Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту Йоханнес Людвиг завершил карьеру

Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту Йоханнес Людвиг завершил карьеру
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Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Йоханнес Людвиг объявил о завершении карьеры.

«Санный спорт был основой моей жизни с шести лет. Последние 30 лет каждый мой день диктовался санным спортом и требовал жертв и от меня, и от моей семьи. За свою карьеру я понял, что настойчивость и уверенность в своих силах являются основополагающими причинами успеха.

Я считаю бесценными людей, сопровождавших меня на жизненном пути. Особенно хотелось бы поблагодарить мою семью, родителей, жену, детей и моих тренеров. Не могу дождаться начала нового этапа своей жизни. Сейчас же я хочу сосредоточиться на семье», – приводит слова спортсмена официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL).

36-летний Йоханнес Людвиг является победителем Игр 2018 и 2022 годов в эстафете и победителем Игр 2022 года среди одиночек. На его счету также два золота чемпионатов мира 2017 и 2020 годов в эстафете.

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