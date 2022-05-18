«Чемпионат» выберет лидера среди спортивных стартапов в рамках MARSPO

«Чемпионат» и MARSPO выберут лауреата в специальной номинации «Лучший спортивный стартап 2021 года». Выбирать лучшего в данной категории будет экспертная комиссия, которую возглавят директор по цифровой стратегии Rambler&Co и управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков и главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин. Номинация направлена на поддержку бизнеса и идей, которые развивают, популяризируют спорт и делают его доступным.
Директор по цифровой стратегии Rambler&Co и управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:
«Спорт, как и все остальное, не стоит на месте, а прогрессирует. Для этого ему нужные новые вызовы, новые технологии и идеи. Это может быть медийное развитие, технологические проекты или новые упражнения — каждый стартап, каждое нововведение поднимает российский спорт на новый уровень. «Чемпионат» всегда стремится к развитию и новым достижениям, поэтому нам интересно узнавать и рассказывать о стартапах в мире спорта. MarSpo – это проект, который объединяет на своей площадке лучших, благодаря этому сотрудничеству мы выберем проект с наибольшим потенциалом и расскажем о нем читателям «Чемпионата».
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