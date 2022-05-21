Украинский гимнаст бойкотировал клубный чемпионат Италии из-за участия в нём Далалояна

18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун принял решение бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике из-за участия в нём российского спортсмена. Данную информацию подтверждает личный тренер Ковтуна Ирина Надюк. Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.

Напомним, в турнире примет участие олимпийский чемпион в командных соревнованиях, трёхкратный чемпион мира российский гимнаст Артур Далалоян. На соревнованиях россиянин представит клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры. Клубный чемпионат Италии проходит под эгидой Федерации гимнастики страны, не выступившей с чёткой позицией по отстранению россиян.

Ранее Ковтун оказался свидетелем поступка другого российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) вышел на награждение со знаком «Z» на груди. Тогда украинец выиграл соревнования, а россиянин занял третье место. После данного инцидента Куляка дисквалифицировали на год.