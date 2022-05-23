Мировому рекордсмену в марафонских заплывах угрожают обвинениями в педофилии

Восьмикратному мировому рекордсмену по марафонским заплывам Василию Бочкарёву угрожают обвинениями в педофилии, сообщает Mash.

По информации агентства, некая 17-летняя гандболистка Полина угрожает Бочкарёву подачей заявления в полицию из-за того, что он требует у неё вернуть долг в 10 тысяч рублей.

65-летний Бочкарёв познакомился с девушкой на встрече с молодыми спортсменами в школе олимпийского резерва. Гандболистка пожаловалась Василию на то, что ей не хватает денег на хорошее питание, и заняла 10 тысяч рублей, пообещав вернуть долг после того, как её матери выдадут зарплату. После того как бывший спортсмен стал требовать обещанного возврата, девушка начала угрожать ему обвинениями в педофилии.