Мировому рекордсмену в марафонских заплывах угрожают обвинениями в педофилии
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Восьмикратному мировому рекордсмену по марафонским заплывам Василию Бочкарёву угрожают обвинениями в педофилии, сообщает Mash.
По информации агентства, некая 17-летняя гандболистка Полина угрожает Бочкарёву подачей заявления в полицию из-за того, что он требует у неё вернуть долг в 10 тысяч рублей.
65-летний Бочкарёв познакомился с девушкой на встрече с молодыми спортсменами в школе олимпийского резерва. Гандболистка пожаловалась Василию на то, что ей не хватает денег на хорошее питание, и заняла 10 тысяч рублей, пообещав вернуть долг после того, как её матери выдадут зарплату. После того как бывший спортсмен стал требовать обещанного возврата, девушка начала угрожать ему обвинениями в педофилии.
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