В ФШР отреагировали на переход российской чемпионки Европы в сборную Польши

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский заявил, что организация не препятствовала чемпионке Европы Алине Кашлинской в плане смены спортивного гражданства, поскольку спортсменка замужем за гражданином Польши и много лет живёт на родине супруга.

«Алина Кашлинская замужем за польским гроссмейстером Радославом Войташеком и много лет живёт в Польше. У нас сохранились с ней прекрасные отношения, Федерация шахмат России не препятствовала этому переходу. Каких-то взаимных обид и претензий у нас нет», — цитирует Глуховского «РИА Новости Спорт».

Алине Кашлинской 28 лет, она является победительницей чемпионата Европы 2019 года среди женщин. В 2009 году получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

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