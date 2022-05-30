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Спиридонов: несмотря на хорошие отношения с Воронковым, заступаться за него не буду

Спиридонов: несмотря на хорошие отношения с Воронковым, заступаться за него не буду
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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал дисквалификацию главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское высказывание.

«Если федерация вынесла такое решение, значит, всё серьёзно. Могу только пожелать Андрею Геннадьевичу терпения. С такой дисквалификацией он может тренировать, а на играх не сможет присутствовать. Понятно, что было сказано на эмоциях, пятый матч финала… Слов из песни не вырвать. Ничего не поделаешь.

Правильное ли решение приняла федерация? Я вообще против любых федераций: футбольных или волейбольных. Они там сидят, решают. Я сам на дисциплинарных комиссиях был: прекрасно знаю, как там всё происходит. Не буду ничего говорить о комиссии. О покойниках лучше хорошо или ничего.

Сам поступок не красит Воронкова? Совершенно верно. Несмотря на хорошие отношения с ним, я ни в коем случае не буду заступаться за него», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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