Спиридонов: несмотря на хорошие отношения с Воронковым, заступаться за него не буду

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал дисквалификацию главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское высказывание.
«Если федерация вынесла такое решение, значит, всё серьёзно. Могу только пожелать Андрею Геннадьевичу терпения. С такой дисквалификацией он может тренировать, а на играх не сможет присутствовать. Понятно, что было сказано на эмоциях, пятый матч финала… Слов из песни не вырвать. Ничего не поделаешь.
Правильное ли решение приняла федерация? Я вообще против любых федераций: футбольных или волейбольных. Они там сидят, решают. Я сам на дисциплинарных комиссиях был: прекрасно знаю, как там всё происходит. Не буду ничего говорить о комиссии. О покойниках лучше хорошо или ничего.
Сам поступок не красит Воронкова? Совершенно верно. Несмотря на хорошие отношения с ним, я ни в коем случае не буду заступаться за него», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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