Представителей ОКР не пустили на конгресс Союза конькобежцев России

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу ситуации, сложившейся с недопуском на отчётно-выборный конгресс Союза конькобежцев России представителей ОКР.
«Сегодня в Москве состоялся отчётно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. По его итогам новым президентом СКР избран Николай Гуляев.
К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом ОКР. Это вопиющее нарушение Устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия.
Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц — членов Олимпийского комитета России», — говорится в заявлении ОКР.
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