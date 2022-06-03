Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Представителей ОКР не пустили на конгресс Союза конькобежцев России

Представителей ОКР не пустили на конгресс Союза конькобежцев России
Комментарии

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу ситуации, сложившейся с недопуском на отчётно-выборный конгресс Союза конькобежцев России представителей ОКР.

«Сегодня в Москве состоялся отчётно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. По его итогам новым президентом СКР избран Николай Гуляев.

К сожалению, проведению конгресса сопутствовал ряд организационных инцидентов, в том числе связанных с недопуском на заседание официальных представителей Олимпийского комитета России, делегированных на мероприятие президентом ОКР. Это вопиющее нарушение Устава ОКР, договора, действующего между Олимпийским комитетом России и СКР как одним из членов ОКР, правовых и этических норм взаимодействия.

Возникшей ситуации будет дана надлежащая юридическая оценка для принятия в рамках ближайшего заседания исполкома ОКР решения о мерах воздействия с целью недопущения подобных нарушений в будущем со стороны организаций и лиц — членов Олимпийского комитета России», — говорится в заявлении ОКР.

Новость по теме
Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран новым президентом Союза конькобежцев России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022