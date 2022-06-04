Тренер казанского «Зенита» критически высказался о формате чемпионата России по волейболу

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о сенсационном поражении подопечных в полуфинале чемпионата России по волейболу.

Основные фавориты соревнований проиграли со счётом 0-3 (23:25, 23:25, 21:25) новосибирскому «Локомотиву». В итоге подопечные Вербова завоевали бронзу.

«Первые дни было очень сложно, особо не до снов даже. Потом ещё недельку просыпался и прокручивал в голове игру и отдельные моменты. Сейчас полегче уже. Семья и друзья помогли переключиться.

Мы стали заложниками своей суперигры по ходу сезона. За весь год сыграли только одну пятисетовую встречу. Нас никто не бил, и, следовательно, не было иммунитета к такой ситуации. Нам столько дифирамбов напели и в чемпионы ещё до начала записали, что, когда наткнулись на суперигру «Локомотива», а у самих всё валилось из рук, плюс переизбыток желания показать себя перед своими зрителями, и получилось, что эмоции вышли на первый план, а как вы понимаете, в этой ситуации уже не до волейбола и уж тем более не до куража, который был с нами с первой игры.

Такие поражения дают отличную пищу для размышлений и помогают лучше узнать себя и своих игроков в стрессовой ситуации. Этот формат такой, какой есть. Все в равных условиях. Но, конечно, плей-офф объективнее. Мы уже сыграли Кубок зимой и, по сути, ещё раз сыграли в мае. Чемпион страны должен определяться по-другому. Посмотрите, что творилось в Италии, это просто нечто как по накалу, так и по зрелищности. КХЛ, плей-офф. Баскетбол Единой лиги ВТБ, финал. Плей-офф – это квинтэссенция сезона. Причин, конечно, было много, но сколько топ-матчей за это время мы потеряли», — приводит слова Вербова «Татар-информ».