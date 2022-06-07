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Шубенков: украинцы присылали перепосты всякого дерьма — после этого я забил на соцсети

Шубенков: украинцы присылали перепосты всякого дерьма — после этого я забил на соцсети
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Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, поддерживает ли контакты с иностранными коллегами на фоне отстранения от международных соревнований.

«На самом деле я мало общаюсь с коллегами. Переписываюсь с кем-то редко. Украинцы сразу, как всё началось, начали писать, видео слать, фото, перепосты всякого дерьма, прошу прощения за мой французский. Это и была одна из причин, по которой я забил на соцсети. Они давно уже копились, а это стало последней каплей. Люди стали творить какую-то дрянь. У меня больше всего контактов из иностранцев было с братскими республиками по очевидным причинам. А они слали такое!» — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.

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