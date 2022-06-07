Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Сергея Шубенкова о нём

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Ранее Шубенков высказал мнение, что Губерниев в состоянии помочь популяризации лёгкой атлетики.
«С детства за Шубенкова», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Шубенков в интервью «Чемпионату» высказал мнение, что Губерниев в состоянии популяризировать лёгкую атлетику, как уже популяризировал биатлон: «То, в каком состоянии нынче биатлон, – это, конечно, не целиком и полностью, но во многом его заслуга. Он, конечно, очень много сделал для раскрутки. Даже моя тёща смотрит биатлон и очень сильно любит его, не пропускает соревнования. На самом деле это удивительно, как Губерниев привлекает людей! Естественно, это не секундное дело, он много лет этим занимается. В целом я думаю, что этот человек может раскрутить нас хорошо, если займётся этим. Дима, спасай (смеётся)! Он на самом деле знает и про нас, и про ситуацию. Думаю, если бы он мог спасти, то занялся бы уже давно».
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