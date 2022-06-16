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Мужская сборная России по волейболу объявила имя нового главного тренера

Мужская сборная России по волейболу объявила имя нового главного тренера
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Константин Брянский стал новым главным тренером мужской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Брянский сменил на этом посту финского специалиста Туомаса Саммельвуо.

«Члены президиума, учитывая мнение наблюдательного совета ВФВ и принимая во внимание успехи столичного «Динамо» последних лет, сошлись во мнении назначить Константина Брянского на пост главного тренера сборной команды России. Я хочу поздравить Константина Владиславовича и пожелать ему плодотворной и успешной работы с национальной командой нашей страны», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

С 2018 года Брянский тренировал «Динамо» (Москва). В 2021 году привёл «Динамо» к победе сразу в четырёх турнирах: Кубке ЕКВ, Кубке России, Суперлиге России и Суперкубке России. Во всех четырёх финалах москвичи обыгрывали «Зенит» (Санкт-Петербург). В 2022 году с «Динамо» защитил титул чемпиона России.

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