«Вообще непонятно, что будет с нашей сборной». Алексей Вербов — о волейболе без России

Казанский «Зенит» был стопроцентным фаворитом мужского чемпионата России по волейболу, но оступился. В полуфинале турнира казанцы уступили новосибирскому «Локомотиву» и остались только с бронзой.

Главный тренер «Зенита» Алексей Вербов после того досадного поражения две ночи не мог уснуть. Но сейчас эмоции отпустили, и он прямо рассказал «Чемпионату» и о злополучном полуфинале, и о слухах по поводу назначения на вакантный пост главного тренера сборной России, и о будущем нашей мужской национальной команды вне мирового волейбола.

«Мы стали заложниками этой истерии»

— Алексей Игоревич, почти месяц прошёл с «Финала шести». Отпустило?

— Уже полегче. Эмоции отпустили, начался рациональный разбор произошедшего.

«Зенит-Казань» Фото: РИА Новости

— Перебираете в уме неверные решения?

— Пару ночей не спал, дней 10 просыпался, и реально холодок пробегал. До сих пор в голове прокручиваю: что, как и почему. В принципе, я всегда, даже игроком, тяжело переживал поражения, а тренеру это, конечно, в разы сложнее. В этой команде никому не было безразлично — мы жили одной целью, поэтому всем было очень больно. Каждый по-своему переживает поражения: кто-то плачет, кто-то держит в себе.

— Кажется, основа «Зенита» — это достаточно возрастные и опытные игроки, чтобы не справиться с волнением и давлением. Что же случилось?

— Я долго думал на эту тему. Как бы нам ни хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим. За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы.

— Можно сказать, что формат «Финала шести» просто не подходит «Зениту», но удачен для «Динамо»?

— Каждый «Финал шести» — это отдельное событие, которое не имеет между собой никаких связей. «Зенит» побеждал в таких финалах не один раз.

— В сети создают петиции за возобновление плей-офф. Вы бы подписались?

— Конечно, я за плей-офф. В этом и есть разница между чемпионатом и кубком: в волейболе один мяч может поменять всё. Когда партия проигрывается со счётом 25-23 — это разница всего в один мяч. Глобально же она может перевернуть всё с ног на голову. У «Динамо» в группе мы выиграли по одному мячу в каждой партии. Это говорит и об удаче в том числе. Но, конечно, когда ты играешь плей-офф до трёх побед, фактор удачи сводится к минимуму. За последние 10 лет у нас плей-офф можно на пальцах одной руки пересчитать. Казань и в этом году — после новостей об отмене ЧМ в России — боролась за смену регламента. При том, что мы имели домашний «Финал шести».

Посмотрите, как прошёл итальянский плей-офф со стадии полуфиналов: это 14 матчей высочайшего уровня с заполненными под завязку трибунами. В российском «Финале шести» таких матчей было четыре — и то с натяжкой. Посмотрите, что творилось на чемпионате России по баскетболу. В хоккее какая была заруба! Однозначно этот формат лучше и привлекательнее.

«Мы победили в 50 финалах и всего в двух проиграли»

— Несмотря на бронзу, считаете ли вы казанский «Зенит» сильнейшей командой Суперлиги?

— Мы были просто сумасшедшими в этом году, объективно лучшими до 9 мая по всем показателям. Я как тренер абсолютно доволен тем, как мы провели этот сезон. Для меня абсолютно каждый матч — финальный: будь то предварительный этап Кубка или финал Лиги чемпионов. И я пытаюсь это донести до ребят. Следовательно, мы победили в 50 финалах и всего в двух, по моей философии, проиграли. Также и в прошлом году для меня «Динамо» — лучшая команда, даже если бы они проиграли третью партию «Факелу» и не попали в четвёрку. Неудачи случаются, это реалии спорта.

Алексей Вербов Фото: РИА Новости

Есть и позитивные моменты во всей ситуации: только этот полуфинал помог мне узнать ребят, да и себя, в стрессовой ситуации. До этой игры уж слишком всё у нас гладко было, и, конечно, определённая пелена образовалась. Только такие поражения помогают стать лучше. Мы сделаем выводы и будем ещё сильнее.

— Вы признавались, что следили за женской серией плей-офф. Из любопытства или в женском волейболе есть свои нюансы и тренерские решения, которые можно позаимствовать?

— Я стараюсь следить за всеми видами спорта, когда дело касается матчей на вылет. Но, конечно, за волейболом — в особенности: будь то мужской или женский. Ты оцениваешь работу тренеров, перерывы, замены или просто следишь за жестами и эмоциями.

— Есть желание, как Карполь в свои 84 года, быть в шаге от титула?

— Он уникален. Его достижение, считаю, просто невозможно повторить в современных реалиях.

«Тему национальной сборной со мной никто не обсуждал»

— Максим Михайлов рассказывал, что более жёсткий подход тренера привычен и действенен для сборной России. Вы умеете «вселять ужас»?

— Ты должен быть собой в первую очередь. Не надо играть ничью роль, это не принесёт результата. Я подбираю команду, исходя из своей философии — она не требует вселять в кого-то ужас. Взбодрить или вывести из ступора, например, иногда необходимо, но ключевое тут «иногда». Тренер должен быть авторитетом, а как его заработать — каждый специалист выбирает сам.

— Туомас Саммельвуо неожиданно для вас покинул свой пост? Вы успели попрощаться?

— Это решение напрашивалось. Сборная не принимает участия в соревнованиях и когда будет опять — никому не известно. Вопрос в том, насколько вообще целесообразно собирать национальную сборную летом? Молодёжку можно и погонять. Они, насколько знаю, и собираются. А с Туомасом я недавно виделся в Казани, он приезжал к нам на три дня в команду. Так что было время пообщаться.

Туомас Саммельвуо Фото: РИА Новости

— Со всеми его позиционными решениями на посту тренера вы были согласны?

— Невозможно быть согласным со всеми решениями другого человека просто потому, что это его решения. Ты со своими-то решениями спустя какое-то время бываешь не согласен. Оценивать работу коллег точно не в моих правилах, для этого есть специально созданная тренерская комиссия.

— Вы уходили от ответа по поводу назначения в сборную. А сейчас? Если поставят перед фактом, согласитесь?

— Сама постановка вопроса — «а что, если» — уже несерьёзная. Будет день, будет и пища, как говорится.

— Независимо от решения, у вас в голове уже есть символическая сборная — кто на какой позиции?

— В этом сезоне вообще непонятно, что будет со сборной, будет ли она собираться. Кроме прессы, тему национальной команды со мной никто не обсуждал. Сейчас я в отпуске, а с июля начинаем подготовку к сезону с «Зенитом».

— Как вам кажется, в условиях бана новому тренеру приходить в новую команду проще или сложнее? Вроде бы есть время притереться и найти свежие решения? С другой стороны, держать в тонусе сборников не получится.

— На данный момент, это разговор ни о чём. Вопрос лучше будет задать будущему тренеру сборной.

«Все стороны рискуют: и клубы, и спортсмены»

— Как отнеслись к приходу Зорана Терзича в женскую национальную команду? Это чемпионский трансфер?

— Если честно, отнёсся с большим удивлением, так как очень маленькие шансы увидеть его в работе в ближайшее время. Если только товарищеские игры получится организовать.

— Как будет строиться трансферная политика в ближайшие пару лет: зарубежные волейболисты ещё рассматриваются российскими клубами, а они, в свою очередь, хотят принимать приглашения?

— Пока сложно предсказать, что будет завтра, не говоря уже про следующий сезон. Очень сложно делать прогнозы. Бюджеты ещё много где не утверждены, курс прыгает, переводы денег за границу в разы усложнились, многие иностранцы отказываются приезжать, но, правда, есть и желающие поиграть у нас даже без еврокубков. В какой-то мере сейчас все стороны рискуют, подписывая контракты: и клубы, и спортсмены.

Сборная России Фото: РИА Новости

— Из-за отсутствия еврокубков и, как следствие, мотивации суммы контрактов для легионеров будут повышаться?

— Определённый повышающий коэффициент, думаю, будет присутствовать. Честно говоря, это не моя юрисдикция. Я больше по тому, что на волейбольной площадке.