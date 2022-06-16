Рылов — об открытом письме Ласицкене Баху: где-то резко сказала, но часть правды есть

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался об открытом письме победительницы Игр-2020 в высоту Марии Ласицкене президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Ласицкене в открытом письме раскритиковала президента МОК за политизированные решения международной организации и отстранение спортсменов по принципу их гражданства.

«Мария, может, где-то резко сказала, но часть правды есть. И часть правды с той стороны есть. Но я думаю, что это больше идёт по моменту того, как диктует правила мир. Под это подстраивается всё остальное общество. Под общество будут подстраиваться люди. Один человек не может сказать своё мнение, потому что один против ста — это не будет работать. Я думаю, что любые компании и организаторы будут это делать», — приводит слова Рылова ТАСС.