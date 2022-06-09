«Вам не хватит смелости снять наказание с россиян». Ласицкене жёстко ответила Томасу Баху

В среду, 8 июня, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в очередной раз невпопад сказал нечто про отстранение российских спортсменов. Руководитель МОК уже не замечает собственного лицемерия, когда в один день он говорит, что Россию надо наказать за нарушение перемирия, в другой – что заботится о безопасности наших спортсменов за границей, в третий – что атлеты не должны страдать только из-за того, что у них есть российский паспорт.

Как всё это совместить – он не задумывается. Да и никто об этих двойных стандартах не задумывается. Если можно запретить русским выступать – можно это сделать. Все федерации в олимпийских видах спорта запретили. Все!

Безусловно, это вызывает возмущение в России. Обиднее всего самим спортсменам. Многие говорят об этом, но громче всех высказалась олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она написала ему развёрнутое открытое письмо, в котором буквально приложила его вместе со всеми его невнятными доводами.

Мария Ласицкене Фото: РИА Новости

Мария буквально обвинила главу МОК в трусости. И с ней, на самом деле, невозможно не согласиться.

Нет никаких сомнений, что письмо Ласицкене разлетится по мировой прессе и его положат на стол главе МОК. Томасу Баху оно точно не понравится.

Ниже – полный текст открытого письма.

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«Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и всё дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних семи лет суммарно я около четырёх не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи.

Мои основные коллеги по сектору — украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства.

Мария Ласицкене Фото: Maja Hitij/Getty Images

Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях. Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах. Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а, наоборот, зародило новую — околоспортивную, сдержать которую уже невозможно.

Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придётся признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги.

Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами».