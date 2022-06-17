Ирина Винер-Усманова рассказала о переписке сестёр Авериных с Линой Ашрам

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала об общении многократных чемпионок мира и Европы Дины и Арины Авериных с олимпийской чемпионкой 2020 года израильтянкой Линой Ашрам. Напомним, Ашрам завоевала золото в личном многоборье на тех Играх, несмотря на потерю предмета, Дина стала второй, а Арина — четвёртой.

«У нас нет в спорте недружественных стран. Все спортсмены являются дружественными. А кто выступает (против России. — Прим. «Чемпионата») — это воспитание, которое когда-нибудь закончится. Даже те спортсмены, которые возмущены и делают какие-то выпады, – это просто дети, которых неправильно настроили.

Они переписываются друг с другом. Дина и Арина переписываются с Линой Ашрам, она поддержала их, за что получила нелестные отзывы в своей стране. Болгарские спортсменки пишут нашим спортсменкам хорошие и дружественные послания», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».

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