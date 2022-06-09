«Аверины соревновались жёстко». Россиянки забрали всё золото на «Кубке сильнейших»

Российские спортсмены продолжают привыкать к жизни без мировых турниров. Представительницы художественной гимнастики – не исключение. В начале июня в Москве прошёл «Кубок сильнейших» по художественной гимнастике, в котором принимали участие все спортсменки сборной России.

Помимо россиянок, в турнире принимали участие девушки из Армении, Венесуэлы и Узбекистана. Бóльшая часть наших гимнасток соревновалась по новым российским правилам, в том числе и главная конкурентка Авериных – Лала Крамаренко. Из представительниц России только Дина и Арина Аверины выступали по правилам Международной федерации гимнастики, но никто из соперниц даже близко не смог подобраться к их результатам.

Дина Аверина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Крамаренко – вне конкуренции

Победительницей во всех упражнениях в группе гимнасток, выступающих по российским правилам, стала 17-летняя россиянка Лала Крамаренко.

«Мы вместе с Ириной Александровной приняли решение, что я буду выступать по российским правилам, поскольку благодаря им ты имеешь право делать много элементов и художественная гимнастика раскрывается совершенно с другой стороны. Это очень здорово, что у меня есть такая возможность.

Сейчас оценивается всё, и каждая спортсменка показывает то, что она умеет делать. Если она умеет крутить хорошо повороты, то ей ставят оценку выше за повороты, у кого-то отличное равновесие или прыжки, кто-то очень артистичный, скорость также очень важна, поскольку ты должен успеть сделать всё и показать, на что ты способен», – рассказала Крамаренко.

В многоборье Лала опередила своих соперниц с большим отрывом. Она завоевала золото, набрав 156,15 балла. Второй результат показала Анастасия Гузенкова – 145,50 балла, третья – Анна Попова — 144,70. В отдельных видах конкуренцию ей смогли составить и юные гимнастки – 15-летние Анна Попова и Алина Протасова, а также 16-летняя Владислава Николаенко.

Арина Аверина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Санкции нам помогли»

По российским правилам, в отличие от международных, оценка за трудность тела и предмета не имеет ограничений, также дополнительно поощряются оригинальные элементы. Это мотивирует гимнасток усложнять программы и добавлять больше разнообразных и сложных элементов.

По мнению Ирины Винер-Усмановой, возможность выступать по российским правилам пойдёт только на пользу юниоркам из России.

«Правила FIG наших взрослых девочек, сеньорок в этом смысле добили, потому что они не делают ничего нового, и это ужасно. Надежда на молодых, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, которые готовы идти дальше, бросаться на интересные элементы. А если правильно этим элементам обучить, то ничего плохого они не принесут. Повзрослев, гимнастки уже боятся делать что-то новое, поэтому начинать нужно в детстве. В этом смысле санкции нам помогли. И санкции когда-то же кончатся, если, конечно, не кончится художественная гимнастика», – приводит слова Ирины Винер-Усмановой «Матч ТВ».

«Аверины соревновались жёстко»

Дина и Арина Аверины стали единственными из россиянок, кто выступил на «Кубке сильнейших» по правилам FIG. Составить конкуренцию Авериным не смог никто – в многоборье Дина и Арина победили с огромным отрывом от других соперниц. Так что соревновались сёстры только друг с другом.

«Кубок сильнейших». Результаты многоборья (по правилам FIG)



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3. Ёсмина Рахимова (Узбекистан) – 126,60

4. Мила Буторина (Узбекистан) – 125,75

5. Сильва Саргсян (Армения) – 120,85

6. Екатерина Фетисова (Узбекистан) – 120,65. 1. Дина Аверина (Россия) – 140,352. Арина Аверина (Россия) – 140,103. Ёсмина Рахимова (Узбекистан) – 126,604. Мила Буторина (Узбекистан) – 125,755. Сильва Саргсян (Армения) – 120,856. Екатерина Фетисова (Узбекистан) – 120,65.

В отдельных упражнениях все первые и вторые места собрали сёстры Аверины. Арина выиграла золото в обруче, мяче и булавах и стала второй в упражнении с лентой. У Дины – три серебряные награды и золото в ленте.

Ирина Винер-Усманова прокомментировала семейное противостояние:

«Аверины выступали по международным правилам, потому что только что приехали из Дубая и просто не успели быстро переключиться на наши правила. Лала Крамаренко и все остальные российские гимнастки выступали по нашим правилам. То есть Аверины и Крамаренко соревновались чисто визуально.

Лала Крамаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аверины просто рвали друг друга на куски. Две сестры, они очень любят друг друга, провожали одна другую, но соревновались очень жёстко. В первый день многоборья Арина шла после трёх видов на первом месте, но Дина есть Дина».

Интересно, какой результат покажут сёстры Аверины, выступая по российским правилам? Оставаться абсолютными лидерами в этом случае им станет намного труднее, так как серьёзную конкуренцию сёстрам, помимо Лалы Крамаренко, могут составить юные Попова, Протасова и Николаенко. Ответ на этот вопрос поклонники художественной гимнастики получат совсем скоро.