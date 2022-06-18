Непомнящий и Каруана сохранили лидерство на Турнире претендентов по итогам 2-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии второго тура Турнира претендентов – 2022 по шахматам, который продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Турнир претендентов – 2022. Второй тур. Результаты:

Рихард Раппорт (Румыния) – Алиреза Фируджа (Франция) ½:½

Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 1:0

Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) ½:½

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай) ½:½.

Лидерство в турнире после второго тура по-прежнему сохраняют Непомнящий и Круана. В активе каждого по 1,5 очка.

Полное расписание шахматного Турнира претендентов — 2022 доступно здесь.