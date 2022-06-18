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Турнир претендентов по шахматам — 2022: результаты 2-го тура, 18 июня

Непомнящий и Каруана сохранили лидерство на Турнире претендентов по итогам 2-го тура
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В Мадриде (Испания) завершились партии второго тура Турнира претендентов – 2022 по шахматам, который продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Турнир претендентов – 2022. Второй тур. Результаты:

Рихард Раппорт (Румыния) – Алиреза Фируджа (Франция) ½:½
Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 1:0
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) ½:½
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай) ½:½.

Лидерство в турнире после второго тура по-прежнему сохраняют Непомнящий и Круана. В активе каждого по 1,5 очка.

Полное расписание шахматного Турнира претендентов — 2022 доступно здесь.

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