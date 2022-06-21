Источник: Артём Ниязов в сезоне-2022/2023 будет выступать за испанский клуб «Вальдепеньяс»

Испанский журналист и комментатор Густаво Муньяна сообщил в соцсетях, что игрок сборной России по мини-футболу Артём Ниязов в следующем сезоне будет выступать за испанский клуб «Винья Альбали Вальдепеньяс». 25-летний Ниязов станет первым российским футболистом в истории команды.
В минувшем сезоне праворукий вингер Ниязов выступал за «КПРФ», забил 19 мячей в 40 матчах. «КПРФ» стал серебряным призёром чемпионата России. В финальной серии «коммунисты» уступили команде «Газпром-Югра» со счётом 0-3. Регулярный чемпионат «КПРФ» завершил на пятой позиции, а в плей-офф по очереди обыграл «Тюмень» и «Норникель».
«Вальдепеньяс» удачно провёл сезон-2021/2022. После восьмого места в регулярном чемпионате команда добралась до полуфинала чемпионата Испании.
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