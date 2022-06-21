Турнирная таблица шахматного Турнира претендентов — 2022 после 4-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии четырёх туров шахматного Турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий, одержавший победы над китайцем Дин Лижэнем и представителем Франции Алирезой Фируджей, а также сыгравший вничью с Фабиано Каруаной и Теймуром Раджабовым.
Пол-очка Непомнящему уступает Каруана, в активе которого победа над Накамурой и три мирных исхода. Третье место с двумя очками делят сразу три шахматиста: Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт и Накамура. Дин Лижэнь, Раджабов и Фируджа набрали по 1,5 очка и делят 6-8-е места.
Завтра, 22 июня, в пятом туре Каруана сыграет с Раппортом, Раджабов – с Дин Лижэнем, Фируджа – с Дудой. Непомнящий встретится с Накамурой. Белый цвет будет у американца.
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