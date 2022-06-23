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CAS удовлетворил апелляции российских тяжелоатлетов на недопуск к выборам в IWF

CAS удовлетворил апелляции российских тяжелоатлетов на недопуск к выборам в IWF
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции, поданные Федерацией тяжёлой атлетики России (ФТАР), Максимом Агапитовым, Дмитрием Черногоровым и Александром Кишкиным, сообщает пресс-служба CAS. Специалисты оспорили правомочность недопуска к выборам в руководящие органы Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Выборный конгресс IWF запланирован на 25–26 июня.

Суд постановил, что комиссия IWF не имела полномочий для предотвращения выдвижения кандидатов из России.

Отметим, что глава ФТАР Агапитов претендовал на должность президента IWF. С мая 2017 года он входит в исполком IWF.

Бывший глава IWF Тамаш Аян в 2020 году был отправлен в отставку по итогам расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном. В том же году исполняющим обязанности главы организации исполком IWF назначил британца Майкла Ирани.

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