Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий одержал третью победу на Турнире претендентов — 2022

Ян Непомнящий одержал третью победу на Турнире претендентов — 2022
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал третью победу на Турнире претендентов — 2022. В партии шестого тура Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение поляку Ян-Кшиштофу Дуде.

Партия получилась на редкость интересной. В ходе встречи россиянин был ближе к победе, но едва не упустил её, сделав ошибочный ход. В итоге Ян снова, как и накануне, спас партию, но сегодня уже довёл её до убедительной победы.

Для Непомнящего это уже третья выигранная партия в шести турах Турнира претендентов — 2022. Ранее он обыграл китайца Дин Лижэня и представителя Франции Алирезу Фируджу. Россиянин набрал 4,5 очка в шести турах и продолжает сохранять единоличное лидерство.

Партии Теймур Раджабов — Рихард Раппорт и Хикару Накамура — Дин Лижэнь завершились вничью. Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана продолжают играть.

Как же круто сыграл Непомнящий! Вновь победил невероятной атакой Как же круто сыграл Непомнящий! Вновь победил невероятной атакой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022