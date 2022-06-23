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Ян Непомнящий — Ян Кшиштоф-Дуда, онлайн-трансляция партии 6-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 23 июня

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий удивил соперника уже первым ходом! LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Следующий соперник — тёзка россиянина Ян-Кшиштоф Дуда. Победит ли его наш гроссмейстер белыми?
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В четверг, 23 июня, в Мадриде (Испания) пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. По итогам пяти дней первое место в турнирной таблице занимает российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В шестой партии его соперником станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Россиянин будет играть белыми и попробует упрочить своё преимущество. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партии 6-го тура.

Начало партий — 16:00 мск.

Live Ангелина Николаева

Кажется, Дуда не ожидал такого начала от Непомнящего и задумался уже над вторым ходом.

16:01 Ангелина Николаева

Непомнящий сегодня играет белыми и начинает россиянин с Кf3.

15:56 Ангелина Николаева

В предыдущий игровой день Ян сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Непомнящий ошибся, и всё шло к поражению российского гроссмейстера, но Ян чудом смог вытащить партию.

«Чемпионат» подготовил отчёт о пятой партии турнира.

Ян Непомнящий одним ходом создал себе большие проблемы. Но героически их преодолел! Ян Непомнящий одним ходом создал себе большие проблемы. Но героически их преодолел!
15:51 Ангелина Николаева

В шестом туре Непомнящий сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, на счету которого после пяти туров 2,5 очка. Все партии Дуды на этом турнире закончились вничью.

15:42 Ангелина Николаева

Пары шестого тура

Теймур Раджабов — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Фабиано Каруана
Хикару Накамура — Дин Лижэнь
Ян Непомнящий — Ян-Кшиштоф Дуда

15:38 Ангелина Николаева

После первых пяти туров на счету Немпомнящего 3,5 очка!
Такой же результат на этой стадии соревнований показывали и будущие победители последних пяти турниров претендентов.

В 2013 году к шестому туру Магнус Карлсен также завоевал 3,5 очка. Такой же результат в 2014 показал Виши Ананд, в 2016-м — россиянин Сергей Карякинй, в 2018-м американец Фабиано Каруана, а в 2020/21 и сам Непомнящий.

Так что вновь по победному графику идёт Ян!

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Ян Непомнящий идёт по победному графику пяти предыдущих турниров претендентов
15:33 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт шестой тур Турнира претендентов — 2022!

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после пяти первых игровых дней сохраняет единоличное лидерство в шахматном турнире!

Болеем за Яна!

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