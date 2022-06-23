Турнир претендентов — 2022. Непомнящий удивил соперника уже первым ходом! LIVE

После первых пяти туров на счету Немпомнящего 3,5 очка!

Такой же результат на этой стадии соревнований показывали и будущие победители последних пяти турниров претендентов.



В 2013 году к шестому туру Магнус Карлсен также завоевал 3,5 очка. Такой же результат в 2014 показал Виши Ананд, в 2016-м — россиянин Сергей Карякинй, в 2018-м американец Фабиано Каруана, а в 2020/21 и сам Непомнящий.

Так что вновь по победному графику идёт Ян!