Турнир претендентов — 2022. Непомнящий удивил соперника уже первым ходом! LIVE

В четверг, 23 июня, в Мадриде (Испания) пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. По итогам пяти дней первое место в турнирной таблице занимает российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В шестой партии его соперником станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Россиянин будет играть белыми и попробует упрочить своё преимущество. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партии 6-го тура.
Начало партий — 16:00 мск.
Кажется, Дуда не ожидал такого начала от Непомнящего и задумался уже над вторым ходом.
Непомнящий сегодня играет белыми и начинает россиянин с Кf3.
В предыдущий игровой день Ян сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Непомнящий ошибся, и всё шло к поражению российского гроссмейстера, но Ян чудом смог вытащить партию.
«Чемпионат» подготовил отчёт о пятой партии турнира.
В шестом туре Непомнящий сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, на счету которого после пяти туров 2,5 очка. Все партии Дуды на этом турнире закончились вничью.
Пары шестого тура
Теймур Раджабов — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Фабиано Каруана
Хикару Накамура — Дин Лижэнь
Ян Непомнящий — Ян-Кшиштоф Дуда
После первых пяти туров на счету Немпомнящего 3,5 очка!
Такой же результат на этой стадии соревнований показывали и будущие победители последних пяти турниров претендентов.
В 2013 году к шестому туру Магнус Карлсен также завоевал 3,5 очка. Такой же результат в 2014 показал Виши Ананд, в 2016-м — россиянин Сергей Карякинй, в 2018-м американец Фабиано Каруана, а в 2020/21 и сам Непомнящий.
Так что вновь по победному графику идёт Ян!
Сегодня пройдёт шестой тур Турнира претендентов — 2022!
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после пяти первых игровых дней сохраняет единоличное лидерство в шахматном турнире!
Болеем за Яна!
- 23 июня 2022
-
14:55
-
14:36
-
13:57
-
12:38
-
12:07
-
11:22
-
10:15
-
09:30
-
09:15
-
09:06
- 22 июня 2022
-
23:21
-
22:21
-
21:48
-
21:26
-
21:08
-
20:21
-
19:16
-
16:03
-
14:06
-
12:45
-
10:52
-
09:51
-
00:42
- 21 июня 2022
-
23:35
-
23:16
-
23:04
-
22:28
-
21:48
-
21:35
-
21:27
-
20:32
-
20:20
-
19:13
-
18:36
-
17:38