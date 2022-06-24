47-летняя Оксана Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях, гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, объяснила, почему приняла решение попробовать принять участие в следующих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году. После Олимпиады в Токио, прошедшей летом 2021 года, 47-летняя Чусовитина объявила о завершении карьеры, но затем передумала.

«Когда после Игр минуло какое-то время, всё улеглось, успокоилось, я задала сама себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более что я по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность.

Повелась на разговоры тех, кто меня окружал. Мне слишком многие говорили: мол, давай уже, заканчивай, и это чуть было не увело меня в другую сторону. Обычно я вообще никого не слушаю, делаю всё так, как считаю нужным. Поэтому когда объявила, что заканчиваю, очень быстро об этом пожалела. С другой стороны, мы, женщины, именно такие: сегодня сказала одно, завтра передумала», — цитирует Чусовитину «RT на русском».

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