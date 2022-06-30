Стал известен клуб, в который перейдёт Анна Вяхирева, покинувшая «Ростов-Дон»

Стало известно, в какой клуб перейдёт правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева, которая приняла решение уйти из женского гандбольного клуба «Ростов-Дон». Спортсменка будет выступать за норвежский клуб «Вайперс», представляющий город Кристиансанн. Об этом она рассказала в видео, выложенном на странице «Ростов-Дона» в социальной сети «ВКонтакте».

27-летняя Анна Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.

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