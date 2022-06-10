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Капитан гандбольного «Ростова» экс-украинка Юлия Манагарова – о победе над ЦСКА, предательстве и хейте в соцсетях

«Я уже давно пою гимн России». Экс-украинка Юлия Манагарова – о воле к победе и предателях
Андрей Шитихин
Интервью с гандболисткой «Ростова» Манагаровой
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Выдающаяся гандболистка рекомендует в любой ситуации оставаться человеком, а не кричать красивые лозунги.

Капитан гандбольного «Ростова-Дон» Юлия Манагарова ещё в 2014 году играла за сборную Украины, но спустя год получила российский паспорт и уже в составе сборной России стала призёром чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. А в завершившемся сезоне помогла ростовчанкам в настоящей сече с московским ЦСКА вернуть титул чемпионок России.

Юлия откровенно рассказала «Чемпионату» о том, кем считает ушедших из донской команды по ходу сезона (после 24 февраля «Ростов-Дон» остался без легионеров и главного тренера), призналась, что никто из значимых персон в мире гандбола не сказал слов поддержки российским коллегам, и пошутила над тем, как тренер Томаш Главаты пытался переходить на английский.

«Мы были настроены запредельно. Умерли бы, но бились»

– Юлия, сезон для «Ростова» получился сложным. Лично у вас был в прошедшем сезоне хоть один момент, когда руки опустились?
– Нет. Даже в самые сложные периоды я находила в себе силы, мотивацию и злость, чтобы продолжать бороться.

– Ваши подруги по команде выкладывали в соцсетях после финальных матчей с ЦСКА последствия – синяки, шишки, царапины. Каковы ваши итоги?
– Ну царапины и синяки я и не считаю. Слава богу, что вывихов и чего-то более серьёзного нет. Было очень круто и интересно, за что нужно сказать спасибо и нашим соперницам. Если бы не ЦСКА, то вряд ли было бы что-то подобное. А самый главный итог – мы вновь чемпионы!

Гандболисты «Ростова» в Кубком

Гандболисты «Ростова» в Кубком

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Когда все легионеры в одночасье покинули «Ростов-Дон», команда как-то собиралась без тренеров?
– Да, в той ситуации, которая случилась, мы собрались с девчонками в раздевалке и договорились выжать из себя максимум, чтобы получить тот результат, который в итоге получили. Отступать всё равно некуда было. Хорошо ещё, что Аня Вяхирева вернулась в состав и провела плей-офф на каком-то запредельном уровне и с невероятным настроем. Может быть, отдых, который она дала сама себе, помог ей овладеть суперспособностями (смеётся). Мы все были настроены запредельно. Умерли бы, но бились. Правильные тактическая и физическая подготовка помогли нам даже ограниченным составом вернуть чемпионский титул.

– Отсутствие еврокубковых матчей в конкретной ситуации помогло хоть как-то? Матчей же меньше.
– В психологическом плане тяжело, ведь когда есть Лига чемпионов – есть мотивация стремиться на высший уровень, показывать своё мастерство не только в России. А когда тебя лишают этого права, тебе ничего не остаётся делать, кроме как доказывать самой себе, болельщикам, тем, кто ушёл, что ты всё равно можешь. Нас ведь просто выбросили. Ну а если бы «Ростов-Дон» остался в Лиге чемпионов, а легионеры всё равно ушли, играли бы теми, кто есть.

Всё уже в прошлом, теперь за отпуск нужно просто прийти в себя после всего того, что случилось. Горечь и обида присутствуют от того, что нам всегда говорили о спорте вне политики и прочих вещах, о толерантности, о равенстве. Но никто из значимых персон в мире гандбола не сказал ни слова против санкций, которые на нас наложили.

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«Я бы про нашего тренера сказала так – свой пацан»

– Уже второй раз по стечению обстоятельств главным тренером становится Томаш Главаты. Сначала он недолго руководил командой после ухода Амброса Мартина, теперь после Пера Юханссона. Вам с ним комфортно?
– Комфортно, конечно! Он остался с нами до конца, за что я его безмерно уважаю. Томаш долгое время работал с Амбросом и перенял у него подход к гандболу, со своими фишками и знаниями, конечно. Результат работы Томаша говорит сам за себя. Он был настроен точно так же, как и игроки. Всем вместе нам удалось это сделать.

– Томаш говорит по-русски. Наверное, оставшимся игрокам проще было в плане понимания.
– Безусловно. Иногда он забывался, переходил на английский, но мы его тут же останавливали: «Всё, Томаш, иностранок в команде больше нет, давай по-русски». Томаш вообще очень внимательный и общительный. Когда Евгений Васильевич Трефилов приезжал к нам на сборы, он много с ним общался, слушал советы, что-то наверняка для себя почерпнул. Я бы про нашего главного тренера сказала так – свой пацан.

Томаш Главаты

Томаш Главаты

Фото: ЖГК «Ростов-Дон»

– Что особенного он придумал перед финальными матчами?
– В финальных матчах мы в защите действовали по схеме «5-1», и это сработало великолепно. Это он предложил сыграть именно так. Конечно, готовились мы и к тому, что против Ани Вяхиревой будут плотно играть персонально, Томаш предложил определённые вещи, смены позиций. Но мы порой и раньше так действовали. Когда Вяхиреву брали персонально, освобождались зоны, другие игроки себя проявляли, а Аня даже в такой ситуации умудрялась раздавать передачи и всё равно активно влияла на игру. Вяхирева сыграла великолепно, остановить её нашим соперницам не удалось. Но в командном виде спорта побеждает команда.

«У вас должна быть честь, в конце концов»

– На матчах с ЦСКА, когда внимание камер было направлено на вас, было заметно, что вы пели гимн России. Раньше, кажется, такого не было.
– На самом деле, я уже давно пою гимн России, но, возможно, действительно не акцентировали внимание. А тут на финальных играх с таким накалом, когда на кону чемпионское звание, все чувства обостряются. Разворачивается огромный флаг твоей страны, ты понимаешь, что происходит в мире, вспоминаешь о предательстве людей, игравших рядом с тобой на протяжении многих лет, и в душе что-то переворачивается. Гимн помогал нашему единению. Это было спонтанно, шло от души и сердца, никакого актёрства.

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– Лично вам всё случившееся, наверное, как ножом по сердцу.
– Да я не выделяю себя, что именно мне как-то плохо. Я думаю, все хотят жить в мире и комфорте. А если вы имеете в виду, что я приехала в Россию с Украины, так переезд произошёл уже давно, я восемь лет как россиянка, мои родные здесь, в России. Да и границ между нашими странами никогда не было. Сейчас же люди почему-то начинают выбирать какую-то одну сторону, никаких компромиссов. Главное — в любой ситуации человеком оставаться, а не красивые лозунги кричать.

Юлия Манагарова

Юлия Манагарова

Фото: РИА Новости

– Вам в соцсетях наверняка «прилетает» за вашу позицию?
– Есть такое. Стараюсь комментарии не читать, но всё равно иногда не выдерживаю. Порой в личные сообщения знакомые присылают. Стараюсь абстрагироваться от этого.

– Вы очень резко отозвались о тех, кто ушёл из команды в феврале и начале марта, употребив слово traitors и жест со средним пальцем. Это предательство или они не могли поступить иначе?
– Они бросили нас в разгар сезона, кинули в самый ответственный момент. Наш главный тренер самым первым покинул команду, оставив тонущий корабль. Наверное, совесть, чувство собственного достоинства, ответственность должны же быть в людях? Здесь, в России, никому и ничего не угрожает. Сейчас те, кто нас бросил, ссылаются на рекомендации правительств своих стран, что в нашей стране небезопасно оставаться, здесь идут военные действия. Какой же бред! У вас есть подписанный контракт, обязательства по отношению к клубу и партнёрам по команде, должна быть и честь, в конце концов.

Но в последнем я сомневаюсь. Эти люди ушли и преспокойно подписали контракты с другими клубами, вновь играли в Лиге чемпионов, хотя правилами это запрещено. Я уверена, что, если бы русский игрок изъявил желание перейти в другую команду во время международного сезона (даже если переходил бы из одной иностранной команды в другую иностранную или российскую), никаких поблажек никто бы не сделал. Но для других двери почему-то были открыты. Это как? Как я могла ещё назвать таких людей – только предателями.

– Вся эта ситуация наверняка изменила ваши представления о многих из тех, с кем вы близко общались?
– Так и есть. Когда всё хорошо, то все счастливы и любят друг друга. Но когда случается что-то плохое, стрессовая ситуация, тут и проявляется настоящая сущность людей. И так не только в нашем клубе, гандболе или спорте – так вообще везде в обществе.

– Вы остаётесь в «Ростове»?
– Конечно. Как минимум один год, пока действует мой контракт, я ещё отыграю.

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