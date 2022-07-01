Никита Нагорный окончил Смоленский университет спорта с красным дипломом

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный завершил обучение в Смоленском государственном университете спорта с красным дипломом.

«Вот и подошёл к логическому завершению важный этап в моей жизни, длившийся шесть лет! Сегодня я защитил диплом магистра в Смоленском государственном университете спорта, и это был решающий этап становления меня как профессионального специалиста в сфере физической культуры и спорта.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

Теперь в копилке — красный диплом, но это далеко не финиш в моей учебной и образовательной деятельности. На этом этапе выражаю большую благодарность всем людям, причастным и поддерживающим меня на этом пути: педагогам, университету и тем, кто вложил в меня время и силы.



Но не зря римский философ подарил этому миру фразу «Век живи — век учись», ведь нам дано столько времени, чтобы познавать себя и этот мир, так не будем терять ни минуты!» — написал Нагорный в соцсетях.