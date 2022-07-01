Федерация гандбола России обжалует решение об отстранении клубов и сборных страны

Руководитель юридической службы Федерации гандбола России (ФГР) Максим Гулевич сообщил, что решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях будет оспорено ФГР в Апелляционном суде Европейской федерации гандбола (ЕГФ).
Ранее сегодня стало известно, что суд ЕГФ отклонил протест ФГР и московского ЦСКА и оставил в силе отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации.
«Со своей стороны мы планируем обжаловать решение суда ЕГФ. Считаем его политически мотивированным, не основанным на нормах международного спортивного права. Надеемся доказать свою правоту и достичь необходимого результата. Сколько на это уйдёт времени, сказать сложно. На мой взгляд, вынесение решения первой инстанцией уже было необоснованно затянуто», — приводит слова Гулевича ТАСС.
Напомним, решение об отстранении на неопределённый срок российских и белорусских сборных и клубов в связи с событиями на Украине было принято 28 февраля, а протест ФГР был подан 23 марта.
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