Гарри Каспаров объяснил, почему его прогнозы на Турнир претендентов — 2022 не сбылись

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) в стриме с Ясером Сейраваном ответил на вопрос, сбылось ли хоть одно его предсказание на Турнир претендентов — 2022.
«Ни одного! Я думаю, главная ошибка, которую я совершил, как и многие другие, заключается в том, что я недооценил подготовку Яна к матчу за звание чемпиона мира. Не забывайте, что тот же эффект произошёл с Виши, когда он проиграл матч Магнусу, а затем выиграл Турнир претендентов», — сказал Каспаров.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично возглавляет турнирную таблицу за два тура до финиша, имея в активе 8,5 очка. После поражения китайца Дин Лижэня от азербайджанца Теймура Раджабова в 12-м туре Непомнящему за две партии нужно набрать пол-очка, чтобы стать победителем турнира.
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