Если Ян расправится с Хикару Накамурой, а Дин Лижэнь проиграет, то россиянин гарантирует себе первое место!

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий уже сегодня может победить досрочно! LIVE

В пятницу, 1 июля, в Мадриде состоятся партии 12-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Внимание российских болельщиков будет приковано к сражению Яна Непомнящего и Хикару Накамуры. Если россиянин обыграет американца белыми, а Дин Лижэнь не справится в Теймуром Раджабовым, то Непомнящий станет победителем турнира досрочно. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий.

Все партии начнутся в 16:00 по московскому времени.