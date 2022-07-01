Турнир претендентов — 2022. Непомнящий уже сегодня может победить досрочно! LIVE

В пятницу, 1 июля, в Мадриде состоятся партии 12-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Внимание российских болельщиков будет приковано к сражению Яна Непомнящего и Хикару Накамуры. Если россиянин обыграет американца белыми, а Дин Лижэнь не справится в Теймуром Раджабовым, то Непомнящий станет победителем турнира досрочно. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий.
Все партии начнутся в 16:00 по московскому времени.
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал ТАСС о своих впечатлениях от игры Непомнящего на турнире:
«Непомнящий набрал восемь очков за три тура до конца — почти сделал дело. Надо довести турнир до победы, а для этого важно в оставшихся партиях не думать, что дело уже сделано, и не играть расслабленно. В целом Ян блестяще играет, что тут сказать?»
В 11-м туре Непомнящий, играя чёрными, победил французского шахматиста Алирезу Фируджу. «Чемпионат» рассказывает о том, как прошла партия Яна против молодого гения.
После 11 партий турнира в активе Непомнящего восемь очков, у его ближайшего преследователя, китайского гроссмейстера Дин Лижэня — 6,5 очка.
До окончания турнира осталось всего лишь три партии, и если сегодня Ян выиграет, а Лижэнь проиграет — шансов опередить россиянина уже не будет.
Пары 12-го тура
Рихард Раппорт — Фабиано Каруана
Дин Лижэнь — Теймур Раджабов
Ян-Кшиштоф Дуда — Алиреза Фируджа
Ян Непомнящий — Хикару Накамура
Сегодня пройдут партии 12-го тура турнира претендентов — 2022!
У российского гроссмейстера Яна Непомнящего есть все шансы стать досрочным победителем шахматного турнира!
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