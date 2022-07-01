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Ян Непомнящий — Хикару Накамура: онлайн-трансляция партии 12-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 1 июля

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий уже сегодня может победить досрочно! LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Если Ян расправится с Хикару Накамурой, а Дин Лижэнь проиграет, то россиянин гарантирует себе первое место!
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В пятницу, 1 июля, в Мадриде состоятся партии 12-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Внимание российских болельщиков будет приковано к сражению Яна Непомнящего и Хикару Накамуры. Если россиянин обыграет американца белыми, а Дин Лижэнь не справится в Теймуром Раджабовым, то Непомнящий станет победителем турнира досрочно. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий.

Все партии начнутся в 16:00 по московскому времени.

Пары 12-го тура
Live Ангелина Николаева

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал ТАСС о своих впечатлениях от игры Непомнящего на турнире:

«Непомнящий набрал восемь очков за три тура до конца — почти сделал дело. Надо довести турнир до победы, а для этого важно в оставшихся партиях не думать, что дело уже сделано, и не играть расслабленно. В целом Ян блестяще играет, что тут сказать?»
15:46 Ангелина Николаева

В 11-м туре Непомнящий, играя чёрными, победил французского шахматиста Алирезу Фируджу. «Чемпионат» рассказывает о том, как прошла партия Яна против молодого гения.

Фируджа бросился на Непомнящего сломя голову. Ян наказал его по полной программе Фируджа бросился на Непомнящего сломя голову. Ян наказал его по полной программе
15:43 Ангелина Николаева

После 11 партий турнира в активе Непомнящего восемь очков, у его ближайшего преследователя, китайского гроссмейстера Дин Лижэня — 6,5 очка.

До окончания турнира осталось всего лишь три партии, и если сегодня Ян выиграет, а Лижэнь проиграет — шансов опередить россиянина уже не будет.

15:39 Ангелина Николаева

Пары 12-го тура

Рихард Раппорт — Фабиано Каруана
Дин Лижэнь — Теймур Раджабов
Ян-Кшиштоф Дуда — Алиреза Фируджа
Ян Непомнящий — Хикару Накамура

15:39 Ангелина Николаева

Сегодня пройдут партии 12-го тура турнира претендентов — 2022!

У российского гроссмейстера Яна Непомнящего есть все шансы стать досрочным победителем шахматного турнира!

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