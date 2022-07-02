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Фабио Якобсен выиграл 2-й этап «Тур де Франс», Ваут ван Арт возглавил общий зачёт

Фабио Якобсен выиграл 2-й этап «Тур де Франс», Ваут ван Арт возглавил общий зачёт
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Нидерландский гонщик Фабио Якобсен из команды Quick-Step Alpha Vinyl одержал победу на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс». Со временем победителя финишировали 169 участников. Среди них россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe, который пересёк финишную черту 57-м.

В общем зачёте после двух этапов лидирует бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma. Власов отстаёт от него на три секунды и занимает 20-е место.

Велошоссе. «Тур де Франс». 2-й этап. Роскилле – Нюборг, 202,2 км

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step Alpha Vinyl) – 4:34.34
2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же время
3. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – то же время
4. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время
5. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время
6. Петер Саган (Словакия, TotalEnergies) – то же время
57. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

Общий зачёт после второго этапа

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:49.50
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) +0.01
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.08
4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.11
5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) +0.12
6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.14
20. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.32

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