Фабио Якобсен выиграл 2-й этап «Тур де Франс», Ваут ван Арт возглавил общий зачёт

Нидерландский гонщик Фабио Якобсен из команды Quick-Step Alpha Vinyl одержал победу на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс». Со временем победителя финишировали 169 участников. Среди них россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe, который пересёк финишную черту 57-м.

В общем зачёте после двух этапов лидирует бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma. Власов отстаёт от него на три секунды и занимает 20-е место.

Велошоссе. «Тур де Франс». 2-й этап. Роскилле – Нюборг, 202,2 км

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step Alpha Vinyl) – 4:34.34

2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же время

3. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – то же время

4. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время

5. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время

6. Петер Саган (Словакия, TotalEnergies) – то же время

57. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

Общий зачёт после второго этапа

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:49.50

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) +0.01

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.08

4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.11

5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) +0.12

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.14

20. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.32