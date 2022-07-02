Фабио Якобсен выиграл 2-й этап «Тур де Франс», Ваут ван Арт возглавил общий зачёт

Нидерландский гонщик Фабио Якобсен из команды Quick-Step Alpha Vinyl одержал победу на втором этапе веломногодневки «Тур де Франс». Со временем победителя финишировали 169 участников. Среди них россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe, который пересёк финишную черту 57-м.
В общем зачёте после двух этапов лидирует бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma. Власов отстаёт от него на три секунды и занимает 20-е место.
Велошоссе. «Тур де Франс». 2-й этап. Роскилле – Нюборг, 202,2 км
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step Alpha Vinyl) – 4:34.34
2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же время
3. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – то же время
4. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время
5. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время
6. Петер Саган (Словакия, TotalEnergies) – то же время
57. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
Общий зачёт после второго этапа
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:49.50
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) +0.01
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.08
4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.11
5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) +0.12
6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.14
20. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.32
- 2 июля 2022
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
18:59
-
18:32
-
16:33
-
14:33
-
14:12
-
13:31
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
11:56
-
10:30
-
00:44
- 1 июля 2022
-
23:47
-
23:29
-
23:03
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07