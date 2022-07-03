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Карпов: Непомнящий доказал, что достоин бороться с Карлсеном. Надеюсь, их матч состоится

Карпов: Непомнящий доказал, что достоин бороться с Карлсеном. Надеюсь, их матч состоится
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

«Мои поздравления Яну Непомнящему! Он доказал, что достоин бороться с Карлсеном. Дальше, я надеюсь, финальный матч состоится. Шансы у россиянина будут, что он и показал в прошлом матче с Карлсеном в первых пяти партиях», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Непомнящий обеспечил себе победу в Мадриде после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

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