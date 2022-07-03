Турнир претендентов — 2022. Непомнящий может выйти в чемпионский матч уже сегодня. LIVE

В воскресенье, 3 июля, в Мадриде пройдут партии 13-го тура шахматного турнира претендентов. В ключевом для российских болельщиков противостоянии за доской сойдутся наш Ян Непомнящий и представитель Венгрии Рихард Раппорт. Если россиянин сможет сыграть хотя бы вничью, то гарантирует себе первое место в турнирной таблице и право вновь сыграть за титул чемпиона мира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию важнейшей партии.
Вот над этой позицией после 10-го хода Непомнящего размышляет Раппорт.
Задумался Раппорт после неожиданного размена Непомнящего конём на c6. Ян явно удивил соперника.
В активе Непомнящего после 12 туров — 8,5 очка. У Раппорта — 5 очков, венгерский шахматист занимает 6-7 место.
Позиция в партии Непомнящего после пяти ходов. Разыгрывается аттака Раузера.
с5 отвечает Раппорт Непомнящему. На доске Сицилианская защита — сегодня соперники намерены побороться!
Начало партий 13-го тура
Непомнящий сегодня играет белыми и начинает партию с хода e4. И уже на первом ходе задумался Раппорт.
Ян Непомнящий и Рихард Раппорт готовятся к началу партии!
Рассказываем, в каком случае Непомнящий может стать победителем турнира претендентов — 2022!
В 13-м туре Непомнящий сыграет с венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом. Соперники уже встречались в седьмом тура. Тогда партия закончилась победой российского шахматиста, который играл чёрными.
Пары 13-го тура
Ян Непомнящий — Рихард Раппорт
Хикару Накамура — Ян-Кшиштоф Дуда
Алиреза Фируджа — Дин Лижэнь
Теймур Раджабов — Фабиано Каруана
Сегодня пройдут партии предпоследнего тура турнира претендентов — 2022!
В 13-м туре Ян Непомнящий поборется за победу в шахматном турнире! Для этого ему нужно получить всего лишь 0,5 балла — достаточно ничьей!
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