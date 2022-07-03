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Ян Непомнящий — Рихард Раппорт, онлайн-трансляция партии 13-го тура шахматного Турнира претендентов — 2022, 3 июля

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий может выйти в чемпионский матч уже сегодня. LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Ничья с Рихардом Раппортом гарантирует россиянину первое место и право сыграть с Магнусом Карлсеном.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В воскресенье, 3 июля, в Мадриде пройдут партии 13-го тура шахматного турнира претендентов. В ключевом для российских болельщиков противостоянии за доской сойдутся наш Ян Непомнящий и представитель Венгрии Рихард Раппорт. Если россиянин сможет сыграть хотя бы вничью, то гарантирует себе первое место в турнирной таблице и право вновь сыграть за титул чемпиона мира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию важнейшей партии.

Пары 13-го тура
Live Ангелина Николаева

Вот над этой позицией после 10-го хода Непомнящего размышляет Раппорт.

16:23 Ангелина Николаева

Задумался Раппорт после неожиданного размена Непомнящего конём на c6. Ян явно удивил соперника.

16:18 Ангелина Николаева

В активе Непомнящего после 12 туров — 8,5 очка. У Раппорта — 5 очков, венгерский шахматист занимает 6-7 место.

16:07 Ангелина Николаева

Позиция в партии Непомнящего после пяти ходов. Разыгрывается аттака Раузера.

16:03 Ангелина Николаева

с5 отвечает Раппорт Непомнящему. На доске Сицилианская защита — сегодня соперники намерены побороться!

16:01 Ангелина Николаева

Начало партий 13-го тура

Непомнящий сегодня играет белыми и начинает партию с хода e4. И уже на первом ходе задумался Раппорт.

16:00 Ангелина Николаева

Ян Непомнящий и Рихард Раппорт готовятся к началу партии!

15:56 Ангелина Николаева

Рассказываем, в каком случае Непомнящий может стать победителем турнира претендентов — 2022!

Всё в руках россиянина. Что должен сделать Непомнящий, чтобы выиграть Турнир претендентов? Всё в руках россиянина. Что должен сделать Непомнящий, чтобы выиграть Турнир претендентов?
15:48 Ангелина Николаева

В 13-м туре Непомнящий сыграет с венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом. Соперники уже встречались в седьмом тура. Тогда партия закончилась победой российского шахматиста, который играл чёрными.

Непомнящий предложил сопернику ничью. Раппорт отказался и был разгромлен! Непомнящий предложил сопернику ничью. Раппорт отказался и был разгромлен!
15:43 Ангелина Николаева

Пары 13-го тура

Ян Непомнящий — Рихард Раппорт
Хикару Накамура — Ян-Кшиштоф Дуда
Алиреза Фируджа — Дин Лижэнь
Теймур Раджабов — Фабиано Каруана

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15:42 Ангелина Николаева

Сегодня пройдут партии предпоследнего тура турнира претендентов — 2022!

В 13-м туре Ян Непомнящий поборется за победу в шахматном турнире! Для этого ему нужно получить всего лишь 0,5 балла — достаточно ничьей!

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