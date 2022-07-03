Ничья с Рихардом Раппортом гарантирует россиянину первое место и право сыграть с Магнусом Карлсеном.

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий может выйти в чемпионский матч уже сегодня. LIVE

В воскресенье, 3 июля, в Мадриде пройдут партии 13-го тура шахматного турнира претендентов. В ключевом для российских болельщиков противостоянии за доской сойдутся наш Ян Непомнящий и представитель Венгрии Рихард Раппорт. Если россиянин сможет сыграть хотя бы вничью, то гарантирует себе первое место в турнирной таблице и право вновь сыграть за титул чемпиона мира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию важнейшей партии.