Тренер Непомнящего: сыграть с самым достойным соперником сейчас — вызов для Карлсена

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, предположил, согласится ли действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен снова сыграть с его подопечным за шахматную корону.

«Насколько серьёзно было заявление Магнуса, мы с вами узнаем в ближайшие дни. Карлсен — выдающийся чемпион и спортсмен. Не сомневаюсь, что сыграть матч на первенство мира с самым достойным соперником на данный момент станет большим вызовом для него», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На данный момент неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа.