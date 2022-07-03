Тренер Непомнящего: сыграть с самым достойным соперником сейчас — вызов для Карлсена
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, предположил, согласится ли действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен снова сыграть с его подопечным за шахматную корону.
«Насколько серьёзно было заявление Магнуса, мы с вами узнаем в ближайшие дни. Карлсен — выдающийся чемпион и спортсмен. Не сомневаюсь, что сыграть матч на первенство мира с самым достойным соперником на данный момент станет большим вызовом для него», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На данный момент неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа.
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